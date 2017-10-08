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Азербайджанский танец «Гайтагы» на сцене «Ты супер! Танцы» – ВИДЕО

2017-10-08 12:51 | www.oxu.az | 6

Воспитанники бакинского детского дома номер 1 Илькин Гусейнов и Севиндж Бехбудова, участвующие в совместном проекте НТВ и Sputnik «Ты супер! Танцы», смогли пройти во второй тур вокального проекта.

Как передает Oxu.Az, на большой сцене международного танцевального проекта «Ты супер! Танцы» азербайджанские участники — воспитанники бакинского детского дома номер 1 Илькин Гусейнов и Севиндж Бехбудова — исполнили национальный танец «Гайтагы».

Члены жюри — хореограф и режиссер театральных постановок Егор Дружинин, балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, хореограф Евгений Папунаишвили и актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк единодушно нажали зеленую кнопку.

Азербайджан на масштабном проекте также представляет Севда Фатуллаева. Напомним, что Аббасгулу Сафаров смог пройти во второй тур проекта.

A.M.

 

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