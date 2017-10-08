Райский сад Азербайджана и Израиля - Мануэль Исаков и бакинские ритмы звезд (ФОТО)

2017-10-08 13:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт израильского певца Мануэля Исакова под названием "Райский сад", сообщает Trend Life.

Вечер организован Центром выходцев из Азербайджана "АзИз" (Международная ассоциация Израиль-Азербайджан) совместно с Еврейским Домом "Гершон" при поддержке Международного Фонда СТМЭГИ и Министерства культуры и туризма.

На открытии член совета директоров "АзИз", руководитель Центра Sholumi Шауль Симан-Тов отметил, что в этом году Азербайджан и Израиль отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В 2017 году также исполнилось 10 лет деятельности "АзИз", за это время проведено множество значимых мероприятий и реализовано проектов, которые познакомили израильскую общественность с азербайджанской историей, культурой, традициями.

По словам директора Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяны Сальман, только в этом году было проведено более 100 мероприятий по пропаганде исторического наследия, культуры, литературы и искусства Азербайджана в Израиле. "Мы делаем все, чтобы наши связи развивались и укреплялись", - сказала Сальман.

Было отмечено, что за эти годы ряд мероприятий было проведено и в Азербайджане. В частности, Азербайджанскому национальному музею искусств были переданы картины израильских художников, состоялся концерт классической музыки "С любовью из Иерусалима" с участием израильских и азербайджанских музыкантов и т.д.

Концертная программа "Райский сад" была посвящена 10-летию выхода одноименного альбома Мануэля Исакова на музыку Эльчина Иманова и на слова Шауля Симан-Тов, а также в честь праздника еврейского народа Суккот.

Мануэль Исаков родился в 1979 году в Баку, поёт с ранних лет. В 18-летнем возрасте репатриировался в Израиль, в настоящее время проживает в Нетании. Мануэль гастролирует в России, США, Канаде, Англии, Германии, Азербайджане. Имеет награды и дипломы, в том числе за участия в благотворительных концертах горско-еврейской общины.

"Добрый вечер, мой родной Баку! Очень рад видеть всех вас. Для меня большая честь выступать на сцене Театра песни имени Рашида Бейбутова", - поприветствовал зрителей Мануэль Искаков.

В дань памяти и уважения всемирно известному певцу, народному артисту СССР, лауреату Государственных премий, Герою Социалистического труда Рашиду Бейбутову в начале концерта прозвучала запись песни "Bakı əziz şəhər" ("Родной Баку") в исполнении Бейбутова. Затем уже Мануэль продолжил тему любви к родному городу и исполнил песню "Мой Баку".

На вечере в исполнении Исакова и азербайджанских звезд прозвучали любимые песни слушателей и лучшие хиты. Со сцены звучали добрые искреннее пожелания счастья и благополучия, которые обязательно исполнятся, ведь они шли от самого сердца.

Сцену с певцом разделили звезды азербайджанской эстрады – заслуженный артист Адалят Шукюров, популярные исполнители Аян Бабакишиева, Ильгар Саиль, Назим Фаэтончу, Арзу Рзаев, Джейхун Гусейнов и Айдынчик. Специальным гостем вечера стал заслуженный артист Азербайджана Эюб Ягубов, который исполнил песню "Bakım mənim" ("Мой Баку"). Вел концертную программу - Самир Гасанхан, артисты выступали в сопровождении музыкального коллектива под руководством Фарида Агаева.

Концерт был настолько пропитан теплотой и любовью, что не было дистанции между известными артистами и аудиторий. Певцы постоянно общались с публикой, а зрители же подпевали давно знакомые слова песен и каждую из которых встречали восторженными криками. На концерте невозможно было усидеть на месте, потрясающая энергетика, любимые песни заставляли публику вставать и танцевать.

Прозвучавшие песни были о любви, дружбе и конечно о родном городе – прекрасном Баку. На вечере Мануэль Исаков и Арзу Рзаев сымпровизировали в дуэте, исполнив песню "Джан Баку!", которая была встречена публикой на ура.

В заключении Мануэль Исаков исполнил песни "Küçələrə su səpmişəm" и "Bakı əziz şəhər". Артист подчеркнул, что гордится тем, что он бакинец: "Баку – это город, в котором я родился, вырос, получил воспитание".

Неудивительно, что в зале Театра песни имени Рашида Бейбутова был аншлаг – ведь это был не просто концерт, а настоящий праздник. Праздник, на который собрались добрые друзья, чтобы исполнить свои лучшие песни, праздник для зрителей, которые встречали каждого артиста бурными овациями. Такой вечер невозможно было пропустить!

(Автор и фото: Джани Бабаева)