Машаллах Ахмедов вышел на свободу

2017-10-08 13:22 | www.oxu.az | 4

Приговоренный к двум годам лишения свободы за мошенничество, известный в прошлом футболист Машаллах Ахмедов накануне вышел на свободу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом журналистам сообщил его сын - Тарлан Ахмедов.

Согласно информации, М.Ахмедов отбыл три четверти назначенного ему наказания и вышел на свободу на два месяца раньше установленного срока.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Ахмедов был приговорен к 8 годам лишения свободы. В июле 2017 года Бакинский апелляционный суд сократил ему срок заключения с 8 до 2 лет.

A.M.