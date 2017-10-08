Ученый рассказал, как недосыпание меняет характер

2017-10-08 13:34 | www.trend.az | 4

Хроническое недосыпание не только грозит серьезными проблемами со здоровьем, но и влияет на характер людей. Об этом рассказал в интервью Chicago Tribune автор книги "Почему мы спим", профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер, передает РИА Новости.

Как отмечает ученый, проблема недосыпания оказывает "катастрофическое влияние" на здоровье и долгожительство, а продолжительность сна менее семи часов опасна для здоровья.

"Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье", — заявил Уокер.

По словам ученого, попытка выспаться в выходные дни не может компенсировать недосыпание в течение рабочей недели. "Это не банк. Нельзя накопить долг, а затем погасить его позднее", — пояснил он.

При этом недосыпание, по утверждению автора, делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи.

Уокер также подчеркивает опасное влияние вечернего употребления кофе на глубину сна и развеивает мифы о том, что алкоголь помогает заснуть.

Кроме того, ученый советует прекратить пользоваться компьютером, смартфоном и перестать смотреть телевизор не менее чем за час до того, как отправиться спать.

Ранее Уокер рассказал, что недостаток сна может привести к многочисленным проблемам, в том числе к ухудшению памяти, диабету, ожирению, раку и болезни Альцгеймера, и призвал крупные организации и законодателей всерьез заняться проблемой недосыпа.