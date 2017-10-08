Начался официальный визит Министра обороны Азербайджана в Беларусь

2017-10-08 13:54 | www.apa.az | 4

8-го октября начался официальный визит Министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова в Беларусь.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках официального визита в Беларусь, который осуществляется по приглашению Министра обороны этой страны, генерал-лейтенанта Андрея Равкова, генерал-полковник З.Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посетит предприятия военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.