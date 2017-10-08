Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Беларусь

2017-10-08 13:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В воскресенье начался официальный визит министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова в Беларусь, сообщает минобороны Азербайджана.

В рамках официального визита в Беларусь, который осуществляется по приглашению министра обороны этой страны, генерал-лейтенанта Андрея Равкова, генерал-полковник Закир Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посетит предприятия военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.