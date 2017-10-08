ГУАМ продолжит активное сотрудничество с США

2017-10-08 16:02 | www.apa.az | 5

Организация ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) продолжит активное сотрудничество с США.

Как передает АПА,об этом заявил в воскресенье журналистам в Тбилиси генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, участвующий здесь в специальном заседании Совета министров иностранных дел стран - членов ГУАМ.

“С момента создания ГУАМ организация активно сотрудничает с США, это сотрудничество будет продолжено”, - заявил он. Эфендиев также сообщил, что “все больший интерес к сотрудничеству с ГУАМ проявляют прибалтийские государства, а также государства Вишеградской группы” (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

Сегодня же заместитель посла США в Грузии Элизабед Руд сказала журналистам, что “США активно сотрудничают с ГУАМ в сферах торговли, правоохранительных органов, в области борьбы с коррупцией”. Она отметила, что “это сотрудничество будет расширяться”.