Баку выступает за суверенитет членов ГУАМ при разрешении конфликтов

2017-10-08 16:13 | www.apa.az | 4

Конфликты на территории ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана, Молдавии) должны быть урегулированы в рамках территориальной целостности и признанных на международном уровне границ.

Как передает АПА, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ГУАМ, посвященной 20-летию организации в Тбилиси.

По его словам, расширение экономических отношений, сотрудничество в сферах торговли и транспорта должно всячески поощряться. В этой связи запуск железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс станет транзитным мостом для стран региона и близлежащих стран.

ГУАМ основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан. До его выхода организация именовалась ГУУАМ.