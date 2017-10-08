В США из-за урагана “Нэйт” без света остались более 100 тысяч человек - ОБНОВЛЕНО

2017-10-08 16:42 | www.apa.az | 4
Более 100 тысяч человек остались без света в американских штатах Миссисипи и Алабама из-за урагана “Нэйт”, который в воскресенье ослаб до тропического шторма.
Как передает АПА, об этом сообщает телеканал ABC News.
Как сообщила энергетическая компания Alabama Power, 59 тысяч ее клиентов в штате Алабама остаются без света. Специалисты продолжают работать над возобновлением подачи электричества в дома.
В воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган “Нэйт” вновь стал тропическим штормом. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 110 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 37 километров в час.
Ранее в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи. “Нэйт” уже заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.
Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.
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09.02
Ураган “Нейт” в субботу вечером достиг США, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по его данным ураган проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи.
Ему присвоена первая категория мощности, максимальная скорость ветра достигает 140 километров в час.
Национальная служба погоды выпустила предупреждение о тропическом шторме для Нового Орлеана (штат Луизиана). Ранее для этого мегаполиса действовало предупреждение об урагане, которое остается в силе для ряда других территорий Луизианы, а также Алабамы и Флориды.