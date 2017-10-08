Эмоции от выступления участников «Ты супер! Танцы» от Азербайджана – ВИДЕО

2017-10-08 15:23 | www.oxu.az | 4

Танцевальная пара из Азербайджана – Илькин Гусейнов и Севиндж Бехбудова - прошла во второй тур танцевального проекта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sputnik, воспитанники бакинского детского дома номер 1 Илькин Гусейнов и Севиндж Бехбудова, участвующие в проекте «Ты супер!Танцы», поделились своими впечатлениями после исполнения в первом туре.

Участниками проекта стали 142 юных танцора, которым выпал шанс продемонстрировать свои хореографические способности огромной стране и доказать, что танцевать может каждый.

Азербайджан на масштабном проекте также представляют танцевальная пара Илькин Гусейнов и Севиндж Бехбудова, Севда Фаттулаева и Аббасгулу Сафаров.

A.M.