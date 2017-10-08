Emin и Лепс в московских пробках – ВИДЕО

2017-10-08 16:42 | www.oxu.az | 6

Известный азербайджанский певец и композитор Emin (Эмин Агаларов) презентовал в социальных сетях новый клип на песню «В пробках», в котором снялся его друг и популярный исполнитель Григорий Лепс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, песня посвящена легендарным московским пробкам, в которых ежедневно простаивают миллионы москвичей.

«Кого только не встретишь и не увидишь в час-пик в Москве! Скучающие и ругающиеся люди, красивая незнакомка, и даже Григорий Лепс!

Взгляните на ненавистные пробки по-новому, смотрите осеннее видео Emin’а и ставьте на репит, пока стоите В ПРОБКАХ», - говорится на сайте исполнителя.

A.M.