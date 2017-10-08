Ураган "Нэйт" ослаб до уровня тропического шторма

2017-10-08 14:22 | www.trend.az | 5

Ураган "Нэйт" вновь стал тропическим штормом, ожидается его дальнейшее ослабевание, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ранее сообщалось, что "Нэйт" приблизился к городу Билокси американского штата Миссисипи, который расположен на берегу Мексиканского залива.

"Нэйт" движется дальше вглубь материка через Миссисипи и Алабаму… ожидается скорое ослабевание", — сообщает центр.

По данным метеорологов, скорость ветра достигает 110 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 37 километров в час.

Ранее в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи. "Нэйт" уже заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.

Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.