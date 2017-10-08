Конфликты на территории ГУАМ должны быть урегулированы в рамках территориальной целостности и признанных на международном уровне границ - Эльмар Мамедъяров

2017-10-08 15:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Конфликты на территории ГУАМ должны быть урегулированы в рамках территориальной целостности и признанных на международном уровне границ. Об этом в воскресенье сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ГУАМ, посвященной 20-летию организации, сообщает МИД Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров отметив, что Азербайджан являясь активным членом ГУАМ внес значительный вклад в развитие организации и углубление отношений между странами-членами сказал, что успешная деятельность в рамках организации построена на взаимном доверии и поддержке.

Упомянув, что ГУАМ был создан 20 лет назад в целях содействия миру, безопасности и стабильности в регионе, а также для повышения экономического развития и взаимного сотрудничества между государствами-членами, глава МИД отметил, что ГУАМ обеспечивает специальную региональную платформу для укрепления многостороннего сотрудничества между государствами-членами и их партнерами.

Коснувшись затянувшихся конфликтов на территории стран-членов ГУАМ министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что эти конфликты должны быть урегулированы на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.

Отметив, что отношения стратегического уровня в рамках ГУАМ способствуют укреплению экономического партнерства и развитию сотрудничества в сферах торговли и транспорта, Мамедъяров добавил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет играть роль транзитного моста для стран региона ГУАМ и за его пределами. В этой связи, министр обратил внимание на важность продвижения транспортного коридора ГУАМ, который соединяет Европу и Азию.

Глава МИД отметил, что Азербайджан доволен сотрудничествами в разных областях в рамках ГУАМ и подчеркнул важность еще большего увеличения совместных усилий для развития торгово-экономических связей между странами-членами

Министр подчеркнул, что в течение последних 20 лет государства-члены ГУАМ добились установления тесного сотрудничества на основе сотрудничества и взаимного доверия, а укрепление доверия и солидарности между странами-членами сделает работу организации более успешной.