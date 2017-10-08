Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

2017-10-08 17:35 | www.apa.az | 4

Западные страны оказывают поддержку террористическим группировкам ИГ и “Аль-Каида”, ПКК и FETO.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал НТВ, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

“ИГ, “Аль-Каида”, ППК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку”, — заявил президент Эрдоган в воскресенье, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.