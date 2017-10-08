Технический мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу 20 октября

2017-10-08 16:31 | www.trend.az | 4

Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и ряда других нефтедобывающих государств (ОПЕК+) проведет очередное заседание 20 октября в Вене, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПЕК.

К участию во встрече приглашены также представители Ливии, Нигерии и Ирака, отметил собеседник агентства.

"Все опции развития сделки открыты для обсуждения", — ответил источник на вопрос о том, будет ли обсуждаться на заседании механизм мониторинга экспорта нефти стран-участниц соглашения ОПЕК+, а также возможное продление венской сделки или более глубокое сокращение нефтедобычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Ливия и Нигерия по условиям сделки освобождены от обязательств сокращения добычи, поскольку военные конфликты нанесли сильный урон нефтяной промышленности этих стран.

Ирак обязался выполнять условия соглашения ОПЕК+ на 100%, сообщал на этой неделе генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.