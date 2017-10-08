Турция все еще заинтересована в покупке у США ЗРК Patriot

2017-10-08 16:43 | www.trend.az | 6

Турция продолжает проявлять интерес к покупке у США систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Sabah со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По ее данным, о продолжении диалога между Анкарой и Вашингтоном на тему закупок систем Patriot сначала рассказал заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии в ходе визита в американскую столицу на прошлой неделе. Позже источник в турецком правительстве также подтвердил изданию, что республика все еще заинтересована в этих системах. По его словам, "главным условием для их покупки является передача технологий и совместное производство".

В 2013 году турецкие власти рассматривали заявки, поданные в рамках тендера на поставку систем ПРО, и приняли решение продолжать предметные переговоры с китайским производителем ЗРК дальнего действия. При этом был образован так называемый шорт-лист, в котором первое место заняла КНР, второе - США с комплексом Patriot и на третьем месте оказалась система ПВО SAMP/T производства итальянско-французского концерна Eurosam. Переговоры с Китаем завершились в ноябре 2015 года из-за разногласий сторон по различным вопросам, в том числе по передаче технологий и совместному производству. Тогда же власти приняли решение в целом отменить тендер.