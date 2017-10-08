В Москве горит торговый центр, идет эвакуация

2017-10-08 17:22 | www.trend.az | 3

Торговый центр "Синдика" загорелся в воскресенье днем на площади порядка 1 тысячи квадратных метров на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

​ТЦ расположен близ района Строгино на северо-западе столицы.

"Предварительно, на минус первом этаже ТЦ горит по всей площади парковка, проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС, к тушению пожара в "Синдике" привлечены 12 боевых расчетов, всего 44 человека, группировка наращивается.

В готовность к вылету на случай усиления пожара приведены два вертолета Ка-32.