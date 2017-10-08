Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

2017-10-08 17:31 | www.trend.az | 3

Западные страны оказывают поддержку террористическим группировкам ИГ и "Аль-Каида", РПК и движению Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

"ИГ, "Аль-Каида", РПК - за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку", — заявил президент Эрдоган в воскресенье, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.