В Латвии разбился вертолет, есть жертвы

2017-10-08 18:01 | www.trend.az | 5

Один человек погиб, трое получили ранения в результате падения вертолета в Латвии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Скорой помощи.

"Один человек погиб, трое пострадали, они без сознания", — сказали в Скорой помощи.

Авиакатастрофа произошла во время последнего этапа "Лиепая" Европейского чемпионата по авторалли недалеко от населенного пункта Приекуле. Причины катастрофы выясняются. По словам очевидцев, вертолет при взлете задел электропровода.

На месте происшествия работают спасатели и медики.