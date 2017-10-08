В Москве горит торговый центр: Идет эвакуация – ВИДЕО

2017-10-08 18:16 | www.oxu.az | 4

Торговый центр «Синдика» загорелся в воскресенье днем на площади порядка 1 тысячи квадратных метров на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской област.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ​ТЦ расположен близ района Строгино на северо-западе столицы.

«Предварительно, на минус первом этаже ТЦ горит по всей площади парковка, проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил представитель Центрального регионального центра МЧС, к тушению пожара в «Синдике» привлечены 12 боевых расчетов, всего 44 человека, группировка наращивается.

В готовность к вылету на случай усиления пожара приведены два вертолета Ка-32.

A.M.