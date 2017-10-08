Эрдоган обвинил Запад в поддержке терроризма

2017-10-08 19:45 | www.oxu.az | 5

Западные страны оказывают поддержку террористическим группировкам ИГИЛ и «Аль-Каида», террористам РПК и организации Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«ИГИЛ», «Аль-Каида», РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», — заявил президент Эрдоган в воскресенье, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.