Эльмар Мамедъяров выступил на встрече глав МИД ГУАМ – ФОТО

2017-10-08 20:31 | www.oxu.az | 6

Конфликты на территории ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана, Молдавии) должны быть урегулированы в рамках территориальной целостности и признанных на международном уровне границ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ГУАМ, посвященной 20-летию организации в Тбилиси.



По его словам, расширение экономических отношений, сотрудничество в сферах торговли и транспорта должно всячески поощряться. В этой связи запуск железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс станет транзитным мостом для стран региона и близлежащих стран.