Закир Гасанов ознакомился с боевой техникой, производимой ВПК Беларуси

2017-10-08 21:17 | www.apa.az | 4

В ходе первого дня официального визита в Республику Беларусь, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил предприятие оборонной промышленности и военный полигон этой страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, Азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой военной промышленностью Беларуси, а также поинтересовалась с вооружением и военной техникой, способной повысить военную мощь нашей Армии.