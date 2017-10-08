Георгий Маргвелашвили принял министров иностранных дел ГУАМ

2017-10-08 21:29 | www.trend.az | 6

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с делегацией глав МИД ГУАМ, в составе которой были – министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур, министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На встрече также присутствовал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, сообщает Грузия Online.

По информации пресс-службы администрации грузинского президента, в ходе встречи речь шла о юбилейной дате ГУАМ и о роли Грузии, как страны-председателя организации.

Президент акцентировал внимание на тех основных приоритетах, предполагающих то, как должно развиваться сотрудничество в формате ГУАМ. Он отметил, что необходимо предпринять значительные шаги для того, чтобы этот формат, который по своей сути уникален и подразумевает сотрудничество между стратегическими партнерами, еще более развивался и еще сильнее был представлен на международной арене.

По заявлению президента, посредством ГУАМ, еще более скоординировано должны быть предприняты шаги для решения тех проблем, которые стоят перед Грузией, Молдовой, Азербайджаном и Украиной.

В ходе встречи разговор коснулся тематики безопасности в регионе, секторального сотрудничества и конкретных планов сотрудничества в будущем.