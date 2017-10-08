Два человека пострадали при пожаре в московском торговом центре

2017-10-08 21:39 | www.apa.az | 5

Два человека пострадали во время пожара в торговом центре «Синдика» на 65-м километре МКАД.

Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил представитель министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно», — отметил он.

Совокупная площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Общая площадь торгового комплекса, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома, — 150 тысяч квадратных метров. ТЦ был открыт в 2014 году после реконструкции.