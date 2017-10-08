IFC предлагает Азербайджану создание стандартов оценки имущества

2017-10-08 22:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо создание единых стандартов оценки залогового имущества, сказал Trend консультант Международной финансовой корпорации (IFC) Хамид Мамедджанов.

По его словам, используемые в Азербайджане в настоящее время стандарты основываются на старых международных аналогах, принятых еще в 2003 году.

"После этого международные стандарты не раз менялись, а последние изменения были внесены в 2017 году. Поэтому мы предлагаем Азербайджану проект создания новых стандартов оценки", - сказал Мамедджанов.

По словам Мамедджанова, создание единых стандартов, которые будут понятны всем участникам рынка, позволит избежать разногласий, а также минимизировать риски участников рынка.

"Существующее сегодня недопонимание и разногласия между банками и предпринимателями из-за результатов оценки имущества обусловлено отсутствием единых стандартов", - отметил Мамедджанов.

Азербайджан сотрудничает с IFC с 1995 года. За это время корпорация предоставила стране кредиты на 473 миллиона долларов на реализацию 56 проектов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)