США приостановили выдачу виз гражданам Турции

2017-10-08 22:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США приостановили выдачу виз гражданам Турции. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, причиной этого является арест сотрудника генконсульства США в Турции.

Ранее, турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Сообщается, что Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле и июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.