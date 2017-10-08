Германия и Азербайджан назвали составы

2017-10-08 22:39 | www.oxu.az | 5

Обнародованы стартовые составы на матч отборочного турнира Чемпионата мира 2018 между Германией и Азербайджаном.

Как передает Oxu.Az, команды выйдут на поле в следующих составах.

Германия: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Никлас Зюле, Сандро Вагнер, Ларс Штиндль, Томас Мюллер (к), Эмре Джан, Джошуа Киммих, Леон Горецка, Жулиан Брандт, Лерой Сане.

Азербайджан: Камран Агаев, Гара Гараев, Магомед Мирзабеков, Бадави Гусейнов, Руслан Абышов, Рамиль Шейдаев, Тамкин Халилзаде, Рахид Амиргулиев (к), Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов.

Отметим, что встреча пройдет на стадионе «Фриц Вальтер» в Кайзерслаутерне и начнется в 22:45 по бакинскому времени.