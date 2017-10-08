США прекратили выдачу виз гражданам Турции

2017-10-08 23:04 | www.oxu.az | 4

Посольство США в Анкаре объявило в воскресенье о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, ранее посольство заявляло что правительство США выражает глубоко обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции», - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

В среду турецкий суд арестовал Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.