Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете

2017-10-09 00:09 | www.apa.az | 4

Ракета, выпущенная палестинскими боевиками из сектора Газа, разорвалась на юге Израиля, не причинив ущерба.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили израильские военные.

"Ракета упала на открытой местности в региональном совете Эшколь", - сказано в сводке армейской пресс-службы.

Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС.

На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков.