ЧМ - 2018: Азербайджан с крупным счетом проиграл Германии

2017-10-09 00:45 | www.apa.az | 4

В рамках европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в группе C сборная Германии дома со счетом 5:1 разгромила команду Азербайджана.

Как передает АПА, в первом тайме на стадионе в Кайзерслаутерне была зафиксирована ничья — 1:1. На гол Леона Горецки на 8-й минуте гости ответили точным ударом Рамиля Шейдаева на 34-й.

На 54-й минуте Сандро Вагнер вывел немцев вперёд, 10 минут спустя мяч оказался в ворота азербайджанской команды рикошетом от Бадави Гусейнова, две минуты спустя Горецка оформил дубль, а на 81-й минуте окончательный результат установил Эмре Джан. Немцы, досрочно завоевавшие путёвку на чемпионат мира в России, выигрывали 10 матчей из 10 в своей отборочной группе с разницей мячей 43 - 4.

Итоговое турнирное положение в группе C: 1. Германия — 30 очков; 2. Северная Ирландия -19; 3. Чехия — 15; 4. Норвегия — 13; 5. Азербайджан — 10; 6. Сан-Марино — 0.