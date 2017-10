Сборная Азербайджана по футболу проиграла команде Германии в рамках отборочного тура ЧМ-2018 (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Азербайджана в гостях сыграла со сборной Германии.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева, отличился Леон Горецка. На 35-й минуте матча Рамиль Шейдаев сравнял счет. Первый тайм завершился ничьей 1:1.

Второй тайм начался преимуществом сборной Германии. На 54-ой минут отличился Сандро Вагнер, на 64-ой - Антонио Рудигер, а на 66-ой минут Леон Горецка оформил дубль - 4:1.

Спустя 15 минут Эмре Джан довел счет до 5:1, отличившись красивым голом с дальнего расстояния.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу Германии.