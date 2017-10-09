ЧМ-2018: Германия разгромила Азербайджан

2017-10-09 00:53 | www.oxu.az | 3

Сборная Азербайджана по футболу завершила отборочный цикл ЧМ-2018 разгромным поражением от Германии.

Как передает Oxu.Az, матч, прошедший в Кайзерслаутерне на стадионе «Фриц Вальтер», завершился победой хозяев со счетом 5:1.

В составе немцев Леон Горецка сделал дубль (9-я и 66-я минуты). Еще по разу отличились Сандро Вагнер (55), Рюдигер (64) и Эмре Джан (81). Единственный мяч сборной Азербайджана забил на 34-й минуте Рамиль Шейдаев.

Германия, одержав 10 побед в 10 играх, заняла 1-е место в группе С и поедет на чемпионат мира-2018. Северная Ирландия, в активе которой 19 очков, примет участие в стыковых матчах.

Сборная Азербайджана с 10 очками стала пятой в группе, опередив лишь команду Сан-Марино, которая проиграла все игры.

С.Б.

