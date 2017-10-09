Пожар в московском торговом центре локализован - ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 01:14 | www.apa.az | 3

Пожар в торговом центре "Синдика", расположенном на северо-западе МКАД, локализован.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель подмосковного ГУМЧС.

Между тем, число пострадавших в результате пожара увеличилось до трех человек.

В тушении пожара принимают участие более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе три вертолета.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, специалисты рассматривают несколько версий причин пожара, в их числе и поджог.

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21:39

Два человека пострадали во время пожара в торговом центре «Синдика» на 65-м километре МКАД.

Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил представитель министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно», — отметил он.

Совокупная площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Общая площадь торгового комплекса, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома, — 150 тысяч квадратных метров. ТЦ был открыт в 2014 году после реконструкции.