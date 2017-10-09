Турция приостановила выдачу виз американцам

2017-10-09 01:23 | www.apa.az | 3

Турецкое правительство зеркально ответило на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, распорядившись сделать то же самое в консульских учреждениях Турции на американской территории.

Как передает АПА, соответствующее заявление распространено в воскресенье в Twitter турецкого посольства в Вашингтоне.

Ранее США приостановили выдачу виз гражданам Турции. Причиной стал арест сотрудника генконсульства США в Турции. Отметим, что на днях турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена (FETO).