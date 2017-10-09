News Blaze: Азербайджан переживает продолжительный этап роста

2017-10-09 01:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и публициста Нурит Грингер под названием "Азербайджан: Колейдоскоп развития и роста. Часть - I".

В статье говорится, что Азербайджан постоянно планирует свое будущее. "Очень важно, чтобы 25-летняя страна работала над руководством по улучшению и развитию, и Азербайджан переживает продолжительный этап роста", - говорится в статье.

В статье также говорится о природных богатствах страны, о нефтяных месторождениях, которые имеются у страны. "Несмотря на все это остальная экономика должна развиваться и расти", - считает автор. Затем автор рассказывает о факторах, влияющих на рост экономики, о проектах осуществленных руководством страны и позитивно отражающихся на его развитии.

Нурит Грингер также рассказывает читателям об оккупации Арменией Нагорного Карабаха. Автор отмечает, что материальный ущерб от оккупации 20% территории Азербайджана оценивается в 815 млрд. долларов США.

Затронув тему Ходжалинского геноцида, автор статьи напомнила, что 19 штатов США уже признали его. "Однако этого недостаточно, чтобы оказать эффективное давление на Армению", - отмечает Грингер.

Завершает статью американская журналистка воспоминаниями о поездке в Азербайджан: "Во время моего визита в Азербайджан я заметила, что нагорно-карабахский конфликт отнимает много энергии у руководства страны. Создается впечатление, что это некий груз вокруг шеи Азербайджана, и несмотря на сделанные шаги, конфликт все еще остается неразрешенным. Азербайджан хочет разрешить конфликт и мирно получить свою землю. Армения упряма и является недружественным соседом", - говорится в статье.