Турция приостановила выдачу виз гражданам США

2017-10-09 01:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция ответила на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, распорядившись сделать то же самое в консульских учреждениях Турции на территории США, пишут турецкие СМИ.

Ранее, правительство США приостановило выдачу виз гражданам Турции. Причиной этого, как заявило правительство штатов явился арест сотрудника генконсульства США в Турции.

"Последние события вынудили США пересмотреть обязательства правительства Турции в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий США. Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей", - говорится в заявлении американского диппредставительства.

Ранее, турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Сообщается, что Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле и июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.