Египтяне впервые с 1990 года отобрались на чемпионат мира по футболу

2017-10-09 02:16 | www.trend.az | 7

Сборная Египта одержала победу над командой Конго со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований, которая пройдет в России, передает ТАСС.

У египтян оба гола забил Мохамед Салах (63-я и 90-я минута - с пенальти). У гостей отличился Арнольд Бука Муту (88). В турнирной таблице группы E сборная Египта набрала 12 очков и за тур до конца соревнований гарантировала себе первое место и путевку на чемпионат мира. Второе место занимает сборная Уганды (8), третье - Ганы (6), четвертое - Конго (1).

Сборная Египта принимала участие в чемпионатах мира два раза. Впервые команда сыграла на мировом первенстве в 1934 году, не сумев пройти стадию 1/8 финала. В 1990 году египтяне не смогли выйти из группы, где также играли сборные Англии, Нидерландов и Ирландии. Кроме того, сборная Египта дважды играла на Кубках конфедераций (1999, 2009), является семикратным победителем Кубка африканских наций, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером турнира.

Египтяне стали 15-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики и Польши. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.