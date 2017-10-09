У Бангладеш затонула лодка с беженцами рохинджа

2017-10-09 02:23 | www.apa.az | 4

Два человека погибли, 30 пропали без вести после того, как лодка с беженцами народности рохинджа перевернулась неподалеку от Бангладеш.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел на реке Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы. Лодка перевернулась из-за внезапного ветра.

В лодке находились не менее 40 человек, из них восемь человек удалось спасти. Береговая охрана проводит спасательную операцию.

Общее количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш, превышает 800 тысяч человек.