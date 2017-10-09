На открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи

2017-10-09 02:41 | www.apa.az | 4

Голосование за нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта состоится на открытии сессии в понедельник.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении ПАСЕ.

Место председателя ПАСЕ могут занять члены Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис (Литва) или Стелла Кириакидес (Кипр). Их кандидатуры были предложены после отставки Аграмунта.

В минувшую пятницу Педро Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам.