При пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человека

2017-10-09 02:45 | www.trend.az | 4

Три человека обратились за медицинской помощью в результате пожара на рынке "Синдика" в Одинцовском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Обратилось за медицинской помощью три человека", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на месте происшествия дежурят две бригады скорой помощи территориального центра медицины катастроф, девять бригад скорой медицинской помощи Московской области и Москвы, а также две бригады столичного центра экстренной медицинской помощи.

Ранее источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил "Интерфаксу", что помощь медиков понадобилась троим пострадавшим в пожаре в "Синдике". Одни был госпитализирован, трое пострадали от угарного газа, вопрос с их госпитализацией решался.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" было около 1 тыс. магазинов.