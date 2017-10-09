Люди выносят товар из горящего вещевого рынка в Ростове-на-Дону

2017-10-09 03:00 | www.trend.az | 4

Люди выносят товар из горящего в Ростове-на-Дону вещевого рынка "Темерник", сообщил РИА Новости очевидец на месте ЧП.

"На месте пожара люди выносят товар из горящего рынка, все в панике. Прохожие им помогают. У нас весь подъезд недалеко от места пожара заставлен вещами с рынка", — сообщил очевидец.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, территория рынка оцеплена, полиция никого не пропускает. По информации источника агентства в правоохранительных органах, некоторым людям все-таки удается пробраться на территорию рынка.

Площадь пожара в настоящее время составляет 6 тысяч квадратных метров, пожар разбит на 4 участка тушения, на двух участках распространение огня ограничено, на тушении работает 15 стволов. На месте создан штаб по тушению пожара.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Загорелся рынок "Восточный", известный жителям как "Темерник". Площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг.