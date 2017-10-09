Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа

2017-10-09 03:09 | www.apa.az | 4

Израильский танк нанес в воскресенье удар по посту палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты с территории палестинского приморского анклава.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Израильский танк нанес удар по наблюдательному пункту ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Палестинский обстрел обошелся без пострадавших. О потерях от действий израильской армии информации пока не поступало.