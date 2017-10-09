Cостоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-10-09 03:32 | www.apa.az | 5

8 октября в группах C, E и F европейской квалификации на чемпионат мира-2018 состоялись матчи заключительного, десятого, тура.

Как сообщает Vesti.az, cборная Германии стала единственной командой европейской квалификации, которая выиграла все десять матчей в группе. В последнем туре в Кайзерслаутерне Бундестим разгромила Азербайджан со счетом 5:1. Второй в этой группе стала Северная Ирландия, несмотря на поражение от Норвегии в последнем туре. Островитяне продолжат борьбу за путевку в Россию в стыковых матчах.

Группу Е европейской квалификации выиграла команда Польши и в восьмой раз в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. В последнем туре в результативном матче поляки обыграли команду Черногории и лишили ее шансов на плей-офф. Второй командой секстета стала Дания, которая продолжит бороться за поездку в Россию в стыковых матчах.

В последнем туре в группе F определялся обладатель второго места. Англия забронировала за собой путевку на мундиаль несколькими днями ранее, а на стыковые матчи претендовали сразу три команды. Наибольшие шансы имела Словакия, которой в последнем туре предстоял домашний матч против Мальты. Словаки свою задачу выполнили, обыграв соперника со счетом 3:0. Словаки на данный момент только на одно очко опережают последнюю команду среди вторых мест - Хорватию. Проход команды Яна Козака в плей-офф зависит от встреч последнего тура с участием Хорватии и Украины, а также Уэльса и Ирландии.

Группа С

Германия - Азербайджан 5:1

Голы: Горетцка, 9, 66, Вагнер, 54, Рюдигер, 64, Джан, 81 - Шейдаев, 34

Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Гол: Брант, 71 (в свои ворота)

Чехия - Сан-Марино 5:0

Голы: Крменчик, 8, 23, Копиц, 27, Новак, 71, Кадлец, 83

Группа E

Дания - Румыния 1:1

Голы: Эриксен, 60 (с пенальти) - Дяк, 88

Казахстан - Армения 1:1

Голы: Турысбек, 64 - Мхитарян, 26

Польша - Черногория 4:2

Голы: Мончиньски, 6, Гросицки, 16, Левандовски, 85, Стойкович, 87 (в свои ворота) - Мугоса, 78, Томасевич, 83

Группа F

Литва - Англия 0:1

Гол: Кейн, 27 (с пенальти)

Словакия - Мальта 3:0

Голы: Немец, 33, 62, Дуда, 69

Словения - Шотландия 2:2

Голы: Безяк, 52, 72 - Гриффитс, 32, Снодграсс, 88