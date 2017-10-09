Землетрясение магнитудой 6,5 произошло близ Алеутских островов

2017-10-09 05:02 | www.trend.az | 5

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5, произошедшее в акватории Тихого океана возле Алеутских островов (США), сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие, энергетический класс которого составил 14,4, произошло в понедельник в 10:34 по местному времени (1:34 мск). Его эпицентр находился на глубине 103 км в 773 км восточнее о. Беринга (Алеутский район Камчатского края)", - сказал представитель РАН.

Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 1 тыс. 228 км.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что данные о подземных толчках в населенных пункта региона в спасательное ведомство не поступали.