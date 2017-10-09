Сенатор Боб Коркер: “Действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне”

2017-10-09 06:20 | www.apa.az | 5

Американский сенатор Боб Коркер раскритиковал работу президента США Дональда Трампа.

Как передает АПА, об этом сообщает The New York Times.

Коркер заявил, что Трамп относится к своей работе в Белом доме как к реалити-шоу. При этом, по его словам, американский лидер угрожает другим странам, и этом может привести к Третьей мировой войне.

«Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кому небезразлична наша страна», — сказал Коркер.

Отметим, что Коркер был одним из сторонников Трамп в период избирательной кампании.