Прокладка оптоволоконного кабеля вдоль TANAP создаст в Турции альтернативу – министр (Эксклюзив)

2017-10-09 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Прокладка оптоволоконного кабеля вдоль Трансанатолийского газопровода (TANAP), который проходит по территории двадцати провинций Турции, полностью соответствует плану правительства страны "Цель 2023", в рамках которого запланирован охват Турции оптоволоконной сетью.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

"Прокладка оптоволоконного кабеля обеспечит альтернативу существующей кабельной инфраструктуре, преимуществами чего смогут воспользоваться компании и организации", - отметил он.

По словам министра, прокладка оптоволоконного кабеля, которую осуществит SOCAR Fiber, станет важным вкладом в дело развития коммуникационной инфраструктуры Турции.

Напомним, что компания SOCAR Fiber была создана SOCAR Turkey Enerji восьмого мая 2013 года.

Отметим, что TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Общая протяженность TANAP составляет 1 850 километров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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