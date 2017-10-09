İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylül’de de yükselişte

2017-10-09 09:01 | www.trend.az | 1

stanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısını gösteren istatistikler yine yüzleri güldürdü. Yaz sezonu boyunca her ay artarak devam eden yabancı ziyaretçi sayısında Eylül ayında da yükseliş yaşandı.

İstanbul, son 9 ayda yaklaşık 8 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının aylık hazırladığı verilere göre, 2017 yılı Eylül ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artış yaşandı. Yedi tepeli şehir, eylül ayında 1 milyon 45 bin 896 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ocak- Eylül aylarını kapsayan ilk 9 ayda ise İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. İstanbul, Ocak-Eylül ayları arasında 7 milyon 997 bin 982 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Almanlar Yine İlk Sırada

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında da ilk üç yine aynı. 736 bin 444 kişi ile son aylarda birinciliği kaptırmayan Almanya’yı, 636 bin 815 kişi ile İran ve 470 bin 557 kişi ile de Suudi Arabistan takip etti.