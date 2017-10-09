В Сабирабаде столкнулись легковой и грузовой автомобили: есть погибшие – ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 09:16 | www.oxu.az | 5

Число погибших в результате дорожной аварии в Сабирабаде достигло 4.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пострадавший в результате аварии 21-летний Этибар Эйвазлы скончался в больнице. Еще один пострадавший – 22-летний Араз Ханымлы – получил медицинскую помощь.

По сведениям, авария произошла из-за тумана. Сотрудники МЧС извлекли тела погибших из автомобилей.

Их личности уточняются.

08:52

В Сабирабадском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на территории селa Хелифели столкнулись легковой автомобиль марки «Мерседес» и грузовик «КамАЗ».

По предварительным данным, в результате аварии погибли 3 человека. Еще двое с тяжелыми травмами доставлены в городскую больницу Ширвана.

Личности погибших и раненых, а также обстоятельства ДТП выясняются.

A.M.