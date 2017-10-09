В Сабирабаде столкнулись легковой и грузовой автомобили: есть погибшие – ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 09:16 | www.oxu.az | 5
Число погибших в результате дорожной аварии в Сабирабаде достигло 4.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пострадавший в результате аварии 21-летний Этибар Эйвазлы скончался в больнице. Еще один пострадавший – 22-летний Араз Ханымлы – получил медицинскую помощь.
По сведениям, авария произошла из-за тумана. Сотрудники МЧС извлекли тела погибших из автомобилей.
Их личности уточняются.
08:52
В Сабирабадском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на территории селa Хелифели столкнулись легковой автомобиль марки «Мерседес» и грузовик «КамАЗ».
По предварительным данным, в результате аварии погибли 3 человека. Еще двое с тяжелыми травмами доставлены в городскую больницу Ширвана.
Личности погибших и раненых, а также обстоятельства ДТП выясняются.
A.M.