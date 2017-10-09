В Узбекистане построят новое текстильное предприятие

2017-10-09 09:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года в Узбекистане будет построено современное производство смесовой текстильной продукции общей стоимостью 92 миллиона долларов.

Инициаторами проекта выступили совместное предприятие "Наманган шарбати", Национальный банк внешнеэкономической деятельности и "Узбекенгилсаноат".

Предприятие будет ежегодно производить 10 тысяч тонн полиэфирного волокна, 10 тысяч тонн полиэфирных нитей, 20 миллионов погонных метров смесовых тканей, 7 тысяч тонн смесового полотна и 6 миллионов единиц готовой смесовой текстильной продукции, сообщает в понедельник Sputnik Узбекистан.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств "Наманган шарбати" в размере 30 миллионов долларов, а также кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 62 миллиона долларов.

Предприятие освобождено до 1 января 2022 года от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на имущество юридических лиц и обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд.

Также оно освобождено от таможенных платежей за ввозимое оборудование, комплектующие изделия, сырье, материалы и химикаты, используемые для производства продукции на основе химического сырья, не производимые в республике.

В Узбекистане до конца 2019 года планируется реализовать 132 инвестиционных проекта в текстильной отрасли, общая стоимость которых составит около 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева)